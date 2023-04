Pontecagnano Faiano | candidata esclusa per la legge Severino

(Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinuano ad emergere casi dì incandidabilità tra i nomi che concorrono per una poltrona alle amministrative di maggio 2023. Oggi la Prefettura di Salerno ha dichiarato incandidabile Paola Manzo. Dal verbale della commissione mandamentale di Montecorvino Rovella si evince che nella lista Città pubblica collegata al candidato sindaco di, Giuseppe Bisogno l’ex imprenditrice ed attualmente impiegata, per via dellaè stata dichiarata incandidabile dalla Prefettura di Salerno. Quindi la lista è stata approvata 15 candidati e non a 16. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santucla65 : RT @matteoc1951: Il M5S deve scalare il comune,ognuno faccia la sua parte - dukana2 : RT @matteoc1951: Il M5S deve scalare il comune,ognuno faccia la sua parte - AgenPolitica : PONTECAGNANO FAIANO. GIUSEPPE BISOGNO: “SALERNITANA, DA SINDACO SUBITO UN INCONTRO CON IERVOLINO” - DessiSelvaggia : RT @matteoc1951: Il M5S deve scalare il comune,ognuno faccia la sua parte - linkmotorsepoca : PORSCHE 911 Carrera 4S Cabriolet - € 76500 VEICOLO VISIONABILE PRESSO LA LINK MOTORS SALERNO Via Manzoni, 5 84098… -

... in caso di sua vittoria alle elezioni comunali di maggio, è pronto a fare la sua parte per rafforzare il legame con la società granata e con i tifosi: 'Da sindaco dichiederei ...Venerdì 21 aprile sarà invece in scena all'Auditorium del Museo Archeologico "Gli Etruschi di Frontiera" a beneficio degli studenti, per iniziativa del Comune di(SA), dove De ...Il post Lanzara sui social elogia la sua squadra: 'Donne e uomini di qualità e spessore che rappresentano uno spaccato completo della Città dispaziando in diversi ambiti. Nove ...

Elezioni a Pontecagnano Faiano, 9 liste supportano Giuseppe Lanzara: ecco tutti i candidati SalernoToday

“Noi, Pupazzi” vola a New York per InScena! Italian Theater Festival NY, in programma dal 1° al 16 maggio 2023 nei cinque distretti della Grande Mela. Tra ...Giuseppe Lanzara incontra i candidati al consiglio comunale delle sue nove liste di centrosinistra. Ieri sera, cena all’interno della Pizzeria Negri con ospite Piero De Luca, deputato e figlio del gov ...