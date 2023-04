Ponte Stretto, Webuild “Opera innovativa e strategica” (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un'Opera infrastrutturale strategica, immediatamente cantierabile e volano di crescita economica, assegnata al termine di un lungo processo di gara internazionale, che rende possibile la creazione di uno dei più vasti sistemi metropolitani del Mediterraneo, motivando sia lo sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia, sia la realizzazione dell'asse ferroviario alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria-Messina-Palermo. E' quanto sottolineato dal direttore Ingegneria di Webuild, Michele Longo, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, in merito alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. “Il Ponte sullo Stretto di Messina è un'Opera altamente innovativa e sarà il più lungo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un'infrastrutturale, immediatamente cantierabile e volano di crescita economica, assegnata al termine di un lungo processo di gara internazionale, che rende possibile la creazione di uno dei più vasti sistemi metropolitani del Mediterraneo, motivando sia lo sviluppo della rete ferroviaria in Sicilia, sia la realizzazione dell'asse ferroviario alta velocità/alta capacità Salerno-Reggio Calabria-Messina-Palermo. E' quanto sottolineato dal direttore Ingegneria di, Michele Longo, nel corso di un'audizione presso le commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, in merito alla realizzazione del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria. “Ilsullodi Messina è un'altamentee sarà il più lungo ...

