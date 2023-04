Ponte Milvio – Traffico interrotto dai blocchi ‘ultima generazione’

(Di martedì 18 aprile 2023) – Questa mattina, verso le 08:10, nove cittadini e cittadine diGenerazion’e hannoilin viale Tor di Quinto, all’altezza di. Reggevano degli striscioni con su scritto “Non paghiamo il fossile”, la campagna di disobbedienza civile nonviolenta promossa da Ultima Generazione. Per tutta la durata dell’azione, si legge in una nota degli attivisti, i cittadini hanno discusso con gli automobilisti presenti “sulla gravità della situazione climatica corrente e dell’inaccettabilità dell’inazione della politica per mitigarne i danni”. Verso le 08:15 sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che alle 08:35 hanno spostato i presenti dalla strada. Infine i cittadini disono stati portati in Questura. Il tempo ...

Una decina di attivisti di Ultima Generazione , il movimento ambientalista, questa mattina intorno alle 8, ha bloccato il traffico a pochi passi da, in viale Tor di Quinto. 'Questo è il minimo che possiamo fare - dice una manifestante reggendo uno striscione con la scritta 'Non paghiamo il fossile' - per chiedere ai governi di ...'

Gli attivisti di Ultima Generazione hanno protestato stamane a Roma, sulla via Flaminia. Si sono seduti sulle strisce pedonali nel quartiere di Ponte Milvio ed espongono cartelli con la scritta 'Non ...