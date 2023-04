Ponte del 25 aprile | ecco dove andare 

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PagellaPolitica : A fine marzo Salvini e il suo ministero parlavano di un costo del ponte intorno ai 10 miliardi di euro. Il Def stim… - HuffPostItalia : Salvini dà i numeri. Prima 7 poi 10, alla fine 14,6 miiardi: i costi del ponte sullo Stretto sono già raddoppiati - PagellaPolitica : Parlando del ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture confonde lo spazio di mare tra l’Africa e la Sic… - PCossu : RT @stevebianconero: Quindi i 42 morti del ponte Morandi possiamo dire sono anche colpa sua? Oppure non possiamo dirlo e nascondere sempre… - aitot95 : @SYNPERMYSO Se vuoi ci sono io, il ponte del primo maggio lo possiamo fare tranquillamente senza secondi fini ovviamente -

Ancora tempo instabile, ponte del 25 aprile a rischio temporali AGI - Agenzia Italia

Breve tregua possibile con l'arrivo del prossimo weekend grazie ad un piccolo promontorio anticiclonico in estensione sul Mediterraneo centrale. Ancora tempo instabile su tutto il territorio Italiano ...Previsti disagi in molti settori come sanità e scuola. E sono a rischio anche i voli per la mobilitazione prevista proprio nel week end del ponte per la festa della Liberazione. Si avvicina il ponte ...