Polonia-Italia | asse di ferro Legutko Ecr | “In sintonia con la Meloni anche sui valori etici e politici”

"Il presidente Duda ha perfettamente ragione. Il governo polacco è soprattutto in sintonia con il principale partito Italiano e con la premier, che da subito si è mostrata critica nei confronti di Mosca, ha espresso dubbi sulla politica europea del gas – in particolare sulle posizioni franco tedesche – e ha caldeggiato l'indipendenza dal regime russo. Meloni e i polacchi hanno sempre saputo che dipendere da Mosca ci si ritorcerebbe contro». Parole chiare, quelle espresse sulla Stampa dal professor Ryszard Legutko, esponente del partito sovranista al governo della Polonia, Diritto e Giustizia, già senatore, vicepresidente del Senato, ministro dell'Istruzione, segretario di Stato, oggi europarlamentare e dal 2017 anche copresidente dei Conservatori e Riformisti

