(Di martedì 18 aprile 2023) Alle ore 21 inizierà quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata. Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale. Matteodurante il pre-partita di Napoli-Milanconta su: “!” Matteoha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Infinity durante il pre-partita di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AAngelo1994 : @Guidolino8 Ora si, come detto stamattina avevo il dubbio di Lozano titolare, Politano è quello con la giocata inco… - Hernandzismo19 : @Jorginhismo Quelli non lo so, di sicuro mi fa ridere un figlio di puttana o uomo di merda. Non puoi metterli sullo… - gjinoooo : @vittorioskhelia @theMilanZone_ @TheoHernandez l’importante è esserne sicuro. Dici che non posso commentare quello… - Lelo49457 : @GA7_Official Politano ha il lancio per osi. Stai sicuro giocherà lui - Mione13 : @Torrenapoli1 JJ è sicuro Mario 80% Lozano e Politano 55/45 Ti prego, non Ndomdele… -

Diil diavolo proverà a non fargli giungere rifornimenti. Al suo fianco l'illuminato scudiero Kvara e quasi sicuramente, in grande spolvero nelle ultime uscite, mentre gli ...Forse altre volte è stato così atteso, come quel 1° maggio del 1988 (3 - 2 per il Milan), ma dimai così decisivo e così ricco.Matteo, che sembra molto più in forma, viene preferito a Lozano che da subentrante ... Forse altre volte è stato così atteso, come quel primo maggio del 1988 (3 - 2 per il Milan), ma di...

Politano sicuro: “Osimhen sarà decisivo”, poi da brividi sui tifosi del Napoli! Spazio Napoli

Kvaratskhelia partirà dalla sinistra, mentre a destra Politano sembra leggermente favorito su Lozano. Assenti Zambo Anguissa e Kim Min-jae per squalifica, in difesa è sicuro l’impiego di Juan Jesus, ...Stasera al Maradona (dalle 21) ci si gioca un pezzo cruciale di stagione: Spalletti ritrova Osimhen, ma Pioli parte in vantaggio ...