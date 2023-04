Politano e Mario Rui non ce la fanno, entrano Lozano e Olivera (Di martedì 18 aprile 2023) Doppio cambio per il Napoli alla mezz’ora del primo tempo della sfida di Champions contro il Milan. Prima si accascia a terra Politano dolorante ad una caviglia che si porta le mani sul volto e subito dopo anche Mario Rui con un problema muscolare. Pronto l’intervento della panchina che accelera il riscaldamento di Lozano e Olivera per farli entra in campo L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Doppio cambio per il Napoli alla mezz’ora del primo tempo della sfida di Champions contro il Milan. Prima si accascia a terradolorante ad una caviglia che si porta le mani sul volto e subito dopo ancheRui con un problema muscolare. Pronto l’intervento della panchina che accelera il riscaldamento diper farli entra in campo L'articolo ilNapolista.

