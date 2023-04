Politano | «Dovremmo essere equilibrati e non lasciare spazio ai contropiedi»

(Di martedì 18 aprile 2023) Ai microfoni di Mediaset Infinity+, nel pre partita di Napoli Milan, è intervenuto in diretta Matteo: «Manca poco, ci siamo concentrati bene. Sappiamo di dover scendere in campo e dimostrare ciò che abbiamo fatto in campionato. La partita è lunga, servirà mantenere l’equilibrio» Quanto è determinante Osimhen? «Tanto, ti dà profondità ed è bravo in campo aperto. Dovremobravi a metterlo a loro agio» Cosa avete imparato dalle prima due sfide contro il Milan? «Sapevamo che il Milan è una squadra fortissima con grandi giocatori.e nonai» Sui tifosi «I nostri tifosi sono stati sempre presenti: ci daranno una grandissima mano» L'articolo ilNapolista.

