Policlinico di Palermo | aorta toracica ricostruita per via endovascolare

(Di martedì 18 aprile 2023)(ITALPRESS) – Per la prima volta in Sicilia, aldi, sono stati ricostruiti per vial’interae le principali arterie dirette al cervello. La procedura mini-invasiva con sondini, che richiede elevate competenze e tecnologie all’avanguardia, è stata eseguita da Vincenzo Argano, direttore dell’unità operativa complessa di Cardiochirurgia dell’Azienda ospedaliera universitaria e da Sebastiano Castrovinci, dirigente medico dell’unità operativa, che ha acquisito competenze specifiche in questo campo presso l’IRCCSdi Sant’Orsola di Bologna. Ad affiancare i due cardiochirurghi un’equipe multidisciplinare costituita da anestetisti, cardiologi, tecnici di radiologia e ulteriori chirurghi del cuore che si sono ...

