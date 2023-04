PNRR, pubblicate le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica (Di martedì 18 aprile 2023) Sono state pubblicate le linee guida per il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi di edilizia scolastica sui fondi del PNRR (nota n. 61603 del 3 aprile 2023). Le linee guida sono rivolte ai soggetti attuatori (enti locali) degli interventi di edilizia scolastica di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) Sono stateleper ile ladisui fondi del(nota n. 61603 del 3 aprile 2023). Lesono rivolte ai soggetti attuatori (enti locali)didi competenza del Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolo .

