Pnrr, Fitto guida il contrattacco del governo Meloni: «Inaccettabile scaricabarile su di noi» (Di martedì 18 aprile 2023) Servono «strumenti e procedure più efficaci per l'implementazione del Pnrr», ribadisce su Twitter il ministro degli Affari europei, del Sud e del Pnrr Raffaele Fitto dopo... Leggi su ilmattino (Di martedì 18 aprile 2023) Servono «strumenti e procedure più efficaci per l'implementazione del», ribadisce su Twitter il ministro degli Affari europei, del Sud e delRaffaeledopo...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : Il ministro Fitto afferma autorevolmente quella che è da tre anni la linea della Lega coerentemente espressa in inn… - fattoquotidiano : Pnrr, Fitto: “Più di un terzo dei funzionari assunti a termine nei ministeri ha lasciato il posto”. La relazione su… - PoliticaNewsNow : PNRR, Zingaretti a Fitto: 'State facendo fallire investimento storico' - krudesky : RT @Forever_Purple: #PNRR 'Non un euro deve essere sprecato'. 'Sono soldi di tutti i cittadini italiani, perché tutti insieme abbiamo soff… - PoliticaNewsNow : PNRR, Pagano (PD): 'Piano di Fitto è devastante per la crescita. All’aria opportunità costruite dal csx per il Paes… -