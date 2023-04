**Pnrr: capigruppo Camera, fiducia domani dalle 17 e 30 e voto finale giovedì (2)** (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - Le dichiarazioni di voto domani inizieranno alle 16.15 e la chiama nominale alle 17 e 45. Lo hanno precisato fonti della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) - Le dichiarazioni diinizieranno alle 16.15 e la chiama nominale alle 17 e 45. Lo hanno precisato fonti della

