Pnrr | Braga a gruppo Pd | ' replica Fitto provocazione | noi insistiamo'

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - Riunione del gruppo Pd alla Camera "per fare il punto su Pnrr e raccogliere indicazioni su temi, iniziative politiche per come incalzare governo". Sul tema del Pnrr la capogruppo dem Chiara Braga ha sottolineato come "la replica di oggi di Fitto" nell'aula di Montecitorio sia stata "una provocazione sui temi posti, e certamente non sostituiva della richiesta di presenza del ministro in aula. Fitto ha sottovalutato tutte le nostre preoccupazioni, come procedere su revisioni e su tempi". "Irricevibile -ha aggiunto- anche l'accusa all'opposizione di scaricabarile (perché loro hanno solo ereditato). Noi dobbiamo insistere su ipoteca che stanno mettendo sulla reale realizzazione dei progetti. Non c'è indicazione ...

