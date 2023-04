Plusvalenze Juventus: cosa succede al Collegio di Garanzia del Coni (Di martedì 18 aprile 2023) E' arrivato il giorno della verità, davanti al Collegio di Garanzia del Coni schierato a Sezioni unite per dire l'ultima parola all'interno dell'ordinamento sportivo sulla vicenda delle Plusvalenze. In gioco i 15 punti di penalizzazione che la Corte federale d'Appello ha inflitto lo scorso 27 gennaio alla Juventus, con squalifiche per gli ex dirigenti coinvolti nell'indagine che nasce dagli atti dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino sui bilanci del club bianconero dal 2019 al 2021. Mercoledì 19 aprile verrà scritto l'ultimo capitolo sportivo della vicenda, poi ci sarà posto solo per un eventuale ricorso al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato per quantificare eventuali risarcimenti danni. CHI SARA' IN AULA PER IL RICORSO AL Coni L'udienza è fissata per le ore 14,30. Le Sezioni ... Leggi su panorama (Di martedì 18 aprile 2023) E' arrivato il giorno della verità, davanti aldidelschierato a Sezioni unite per dire l'ultima parola all'interno dell'ordinamento sportivo sulla vicenda delle. In gioco i 15 punti di penalizzazione che la Corte federale d'Appello ha inflitto lo scorso 27 gennaio alla, con squalifiche per gli ex dirigenti coinvolti nell'indagine che nasce dagli atti dell'inchiesta Prisma della Procura di Torino sui bilanci del club bianconero dal 2019 al 2021. Mercoledì 19 aprile verrà scritto l'ultimo capitolo sportivo della vicenda, poi ci sarà posto solo per un eventuale ricorso al Tar del Lazio e al Consiglio di Stato per quantificare eventuali risarcimenti danni. CHI SARA' IN AULA PER IL RICORSO ALL'udienza è fissata per le ore 14,30. Le Sezioni ...

