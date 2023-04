Playoff NBA, risultati della notte (18 aprile): Kings e 76ers d’autorità, serie sul 2-0 (Di martedì 18 aprile 2023) Continuano i Playoff NBA, e lo fanno con le due partite della notte che hanno acceso gli animi tanto dei sostenitori delle franchigie interessate quanto degli appassionati che, da ogni angolo del mondo, cercano di rimanere al passo delle vicende del basket USA. Andiamo a scoprire con ordine quanto accaduto. Nel primo confronto di stanotte i Philadelphia 76ers ribadiscono le gerarchie nei confronti dei Brooklyn Nets e si portano sul 2-0 nella serie. 96-84 il punteggio finale di un confronto in cui i padroni di casa, dopo una prima metà di gara non facile, emergono nella seconda e non lasciano margini di replica agli ospiti. Tra le doppie doppie di Tobias Harris e Joel Embiid (20 punti e 12 rimbalzi per l’uno, 20 e 19 per l’altro) spunta Tyrese Maxey, che in 40? scrive 33 e non fa ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Continuano iNBA, e lo fanno con le due partiteche hanno acceso gli animi tanto dei sostenitori delle franchigie interessate quanto degli appassionati che, da ogni angolo del mondo, cercano di rimanere al passo delle vicende del basket USA. Andiamo a scoprire con ordine quanto accaduto. Nel primo confronto di stai Philadelphiaribadiscono le gerarchie nei confronti dei Brooklyn Nets e si portano sul 2-0 nella. 96-84 il punteggio finale di un confronto in cui i padroni di casa, dopo una prima metà di gara non facile, emergono nella seconda e non lasciano margini di replica agli ospiti. Tra le doppie doppie di Tobias Harris e Joel Embiid (20 punti e 12 rimbalzi per l’uno, 20 e 19 per l’altro) spunta Tyrese Maxey, che in 40? scrive 33 e non fa ...

