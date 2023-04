Play-off NBA 2023: Sacramento e Philadelphia volano sul 2-0 contro Golden State e Brooklyn (Di martedì 18 aprile 2023) Ottima prova esterna dei Los Angeles Clippers, che vincono 115-110 in casa dei Phoenix Suns e partono bene nei Play-off NBA della Western Conference. Dopo aver sofferto nel corso del secondo e del terzo quarto, il team californiano ha reagito alla grande in un ultimo quarto dal parziale di 34-29, staccando i propri rivali di quei 5 punti che, alla fine dei 48 minuti di gioco, hanno fatto la differenza. Per i padroni di casa, non sono baState le perfette prestazioni di Durant (27 punti) e di Booker (26 punti), mentre i migliori degli ospiti sono stati Leonard (38 punti) e Gordon (19 punti). Nell’altra gara disputatasi ad Ovest, sono stati perfetti i Denver Nuggets: i primi classificati della regular season si sono imposti su Minnesota Timberwolves, formazione ai Play-off grazie al superamento dei Play-in, con lo score ... Leggi su sportface (Di martedì 18 aprile 2023) Ottima prova esterna dei Los Angeles Clippers, che vincono 115-110 in casa dei Phoenix Suns e partono bene nei-off NBA della Western Conference. Dopo aver sofferto nel corso del secondo e del terzo quarto, il team californiano ha reagito alla grande in un ultimo quarto dal parziale di 34-29, staccando i propri rivali di quei 5 punti che, alla fine dei 48 minuti di gioco, hanno fatto la differenza. Per i padroni di casa, non sono bale perfette prestazioni di Durant (27 punti) e di Booker (26 punti), mentre i migliori degli ospiti sono stati Leonard (38 punti) e Gordon (19 punti). Nell’altra gara disputatasi ad Ovest, sono stati perfetti i Denver Nuggets: i primi classificati della regular season si sono imposti su Minnesota Timberwolves, formazione ai-off grazie al superamento dei-in, con lo score ...

