Plastino | «Onana-Brozovic | nulla di preoccupante! Screzi normali»

Leggi su inter-news

(Di martedì 18 aprile 2023) Michele, durante il suo intervento sulle frequenze di Radio Sportiva, ha commentato l’accaduto tra Marceloe André, con il loroo durante l’allenamento di oggi (vedi video).O NORMALE – Micheleha fatto il punto sulloo tra Marceloe Andréin allenamento, predicando calma: «Non so esattamente cosa sia successo. Però le grandi squadre, nei momenti di grande vittorie, hanno sempre avutoche poi si risolvono nel gruppo. Non ci vedodi preoccupante, anzi». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...