Pitbull spaventa Nettuno | sbrana un cagnolino e aggredisce il suo padrone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 18 aprile 2023) Passeggiava per le strade diinsieme al proprio, quando d’improvviso è stato aggredito da unlasciato sciolto. Il morso alla giugulare del cattivissimo cane, non ha lasciato scampo al quattro zampe di piccola taglio, morto per la profondità delle ferite riportate e il conseguente dissanguamento. Inutile anche l’intervento del suo, che ha provato invano a salvare il suo animale. Per provare a separare gli animali, ilavrebbe aggredito in tutta la sua ferocia anche lui. Ilto dalIl ricordo delè nitido, tanto da raccontare con grande spavento: “Domenica mattina stavo passeggiando con il mioper le vie della mia ...