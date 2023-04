Pioli: «Siamo concentrati ma sereni. Non possiamo gestire il Napoli» (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parto a Sky prima del fischio d’inizio della sfida contro il Napoli Affinché diventi una notte speciale che Milan deve essere? «Di altissimo livello. Affrontiamo un avversario fortissimo che non posSiamo gestire, ma dobbiamo giocare da Milan» Cambierai qualcosa? «Può essere. Nella nostra costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi, gestire bene la palla sarà importante. Ma credo che sono gli atteggiamenti degli avversari che ti fanno fare la scelta giusta in campo» Che Milan hai visto in queste ore? «concentrati ma sereni. È il nostro modo di essere. Attenti ma con la giusta serenità per affrontare una partita così importante» L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Il tecnico del Milan, Stefano, ha parto a Sky prima del fischio d’inizio della sfida contro ilAffinché diventi una notte speciale che Milan deve essere? «Di altissimo livello. Affrontiamo un avversario fortissimo che non pos, ma dobbiamo giocare da Milan» Cambierai qualcosa? «Può essere. Nella nostra costruzione cercheremo di prenderci dei vantaggi,bene la palla sarà importante. Ma credo che sono gli atteggiamenti degli avversari che ti fanno fare la scelta giusta in campo» Che Milan hai visto in queste ore? «ma. È il nostro modo di essere. Attenti ma con la giustatà per affrontare una partita così importante» L'articolo ilsta.

