Pioli | “Qualificazione voluta e meritata Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, al termine della gara di ritorno dei quarti terminata 1-1 al Maradona, ma decisiva per i rossoneri forti del risultato d'andata a San Siro. Il Milan di Pioli raggiunge le semifinali di Champions League, un risultato che molti non si aspettavano. L'allenatore rossonero, intervistato al termine della partita pareggiata 1-1 al Maradona di Napoli, ha commentato: "Ci davano tutti sfavoriti, ma questo è un gruppo con un cuore grande. E' una Qualificazione voluta e meritata". Pioli si è anche soffermato sulla prossima sfida, che sembrerebbe essere, visto il risultato dell'andata, un derby con l'Inter: "Altri due scontri bellissimi, stimolanti. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci".

