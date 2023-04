Pioli prima del Napoli: “Non possiamo solo gestire, ma giocare da Milan” (Di martedì 18 aprile 2023) Uno Stefano Pioli molto sereno si è fermato prima del match ai microfoni di Sky Sport, parlando del match contro il Napoli. “Partita di alto livello, contro un avversario forte, che non possiamo semplicemente gestire, ma giocare da Milan”, dice il tecnico rossonero sottolineando l’importanza di giocare bene e non soltanto difendere l’1-0 dell’andata. Dal punto di vista tattica, fa intendere che il Milan di questa sera “può cambiare qualcosa, cercando di prendersi dei vantaggi, perché noi vogliamo gestire di più la palla, per farli lavorare tanto”. Pioli poi chiude affermando che “gli atteggiamenti degli avversari ti fanno fare le scelte giuste in campo”. Sul come è arrivata la squadra a questa partita, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Uno Stefanomolto sereno si è fermatodel match ai microfoni di Sky Sport, parlando del match contro il. “Partita di alto livello, contro un avversario forte, che nonsemplicemente, mada”, dice il tecnico rossonero sottolineando l’importanza dibene e non soltanto difendere l’1-0 dell’andata. Dal punto di vista tattica, fa intendere che ildi questa sera “può cambiare qualcosa, cercando di prendersi dei vantaggi, perché noi vogliamodi più la palla, per farli lavorare tanto”.poi chiude affermando che “gli atteggiamenti degli avversari ti fanno fare le scelte giuste in campo”. Sul come è arrivata la squadra a questa partita, ...

