Pioli: “Orgogliosi di aver superato un Napoli che vincerà meritatamente lo Scudetto” (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiStefano Pioli parla in conferenza stampa nel post-partita di Napoli-Milan. L’allenatore rossonero esulta per la conquista della semifinale di Champions: “Siamo troppo contenti per aver superato un avversario così forte che anche stasera ha dimostrato di essere una grande squadra. Ora ragioniamo un gradino alla volta, poi vedremo chi sarà il nostro avversario in semifinale”. Pioli, però, dimostra di avere una preferenza: “Senza gufare nessuno sarà un grande derby in semifinale di Champions”. Da questo triplo confronto tra Napoli e Milan il Napoli esce sconfitto 6-1: “Io toglierei, però, la partita di campionato perché noi eravamo molto più motivati di loro ed avevamo più bisogno. Era un risultato eclatante e non c’era tutta ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiStefanoparla in conferenza stampa nel post-partita di-Milan. L’allenatore rossonero esulta per la conquista della semifinale di Champions: “Siamo troppo contenti perun avversario così forte che anche stasera ha dimostrato di essere una grande squadra. Ora ragioniamo un gradino alla volta, poi vedremo chi sarà il nostro avversario in semifinale”., però, dimostra die una preferenza: “Senza gufare nessuno sarà un grande derby in semifinale di Champions”. Da questo triplo confronto trae Milan ilesce sconfitto 6-1: “Io toglierei, però, la partita di campionato perché noi eravamo molto più motivati di loro ed avevamo più bisogno. Era un risultato eclatante e non c’era tutta ...

