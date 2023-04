Pioli infastidito in sala stampa: 'Errori arbitrali? Ma di cosa parliamo...' (Di martedì 18 aprile 2023) NAPOLI - Pioli ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso la semifinale di Champions League con il Milan . Al Maradona è finita in pareggio, ma ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 18 aprile 2023) NAPOLI -ce l'ha fatta anche stavolta, ha superato Spalletti per la terza volta in stagione e si è preso la semifinale di Champions League con il Milan . Al Maradona è finita in pareggio, ma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Pioli infastidito in sala stampa: 'Errori arbitrali? Ma di cosa parliamo...': Il tecnico rossonero risponde piccato… - CorSport : ?? Pioli infastidito in sala stampa: 'Errori arbitrali? Ma di cosa parliamo...' LE PAROLE ???? #CorrieredelloSport… - ManuRDV : RT @MilanNewsit: Un pari a Bologna che sa di beffa. Thiago Motta spavaldo, Pioli infastidito: così non VAR - sportli26181512 : Un pari a Bologna che sa di beffa. Thiago Motta spavaldo, Pioli infastidito: così non VAR: Il Milan che va al Dall’… - ForzaMI67931706 : RT @MilanNewsit: Un pari a Bologna che sa di beffa. Thiago Motta spavaldo, Pioli infastidito: così non VAR -