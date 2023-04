Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Spazio_Napoli : Pioli esulta: “Ci davano tutti sfavoriti”, poi la frase sul Napoli! - MilanSpazio : Pioli esulta: “Ci davano tutti sfavoriti, complimenti alla squadra”, poi il commento su Krunic - Milannews24_com : #Pioli esulta dopo #NapoliMilan ???? - sportface2016 : #Pioli esulta: 'Qualificazione voluta e meritata. #Inter in semifinale? Il derby è probabile...' #NapoliMilan - FootballProf18 : @lillyyyem Foto di theo che esulta in una partita di calci+ Vittimismo per il razzismo territoriale Ti ricordo che… -

Beh, Stefanoe i suoi ragazzi hanno fatto molto meglio. Battendo il Tottenham e accedendo ai quarti hanno già compiuto una grande impresa, assicurandosi nel contempo ottimi introiti dalla UEFA .si affida alla panchina, inserendo Messias per Saelemakers (tra i più attivi) e Calabria per ... Il Bolognamentre il Milan è costretto ad accontentarsi. ( LaPresse ) - -... postando in una storia la foto di Theo Hernandez chefaccia a faccia con Lozano per aver ... Con le sue cavalcate, infatti, l'esterno sinistro della squadra di Stefanoha procurato le due ...

Pioli esulta: “Ci davano tutti sfavoriti”, poi la frase sul Napoli! Spazio Napoli

Al Milan basta un pareggio! Finisce 1-1 al Maradona, con i rossoneri che strappano il pass per le semifinali di Champions League, raggiunte..Buone notizie per l’allenatore del Milan Stefano Pioli, i rossoneri ritrovano un titolare per il match di Champions League contro il Napoli ...