Pioli dopo il Napoli: “Un grande soddisfazione, perché conosciamo il nostro percorso” (Di martedì 18 aprile 2023) Stefano Pioli molto felice a fine partita dopo il passaggio del turno contro il Napoli, rispondendo ai microfoni di Sky Sport: “Questo lavoro ti da grandi soddisfazioni e per nostra fortuna è andato tutto nel verso giusto. Stiamo crescendo tanto, è una grande soddisfazione, perché noi sappiamo il percorso che stiamo facendo”. Poi ricorda i tifosi, “che ci hanno aiutato tanto a superare i momenti difficili”. Sulla partita nello specifico, poi ha detto: “Il Napoli ha giocato una grande partita, il vantaggio ci ha fatto scegliere di difendere più bassi e lo abbiamo fatto con grande sacrificio”. Parlando poi più in maniera dettagliata della partita in senso tattico, Pioli afferma: “Dentro al campo siamo ... Leggi su oasport (Di martedì 18 aprile 2023) Stefanomolto felice a fine partitail passaggio del turno contro il, rispondendo ai microfoni di Sky Sport: “Questo lavoro ti da grandi soddisfazioni e per nostra fortuna è andato tutto nel verso giusto. Stiamo crescendo tanto, è unanoi sappiamo ilche stiamo facendo”. Poi ricorda i tifosi, “che ci hanno aiutato tanto a superare i momenti difficili”. Sulla partita nello specifico, poi ha detto: “Ilha giocato unapartita, il vantaggio ci ha fatto scegliere di difendere più bassi e lo abbiamo fatto consacrificio”. Parlando poi più in maniera dettagliata della partita in senso tattico,afferma: “Dentro al campo siamo ...

