Pioli: «Abbiamo rischiato per contenere Osimhen, ma è una soddisfazione» (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky l’allenatore del Milan, Stefano Pioli: «Quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o quella più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto, un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni e stiamo crescendo tanto. È una soddisfazione. Il Napoli ha giocato una gran partita. La presenza di Osimhen ci ha fatto scegliere di difendere un po’ più bassi e lo Abbiamo fatto con grande applicazione» Quando hai visto che giocava Politano? «Ero sicuro che giocava Politano con Osimhen perché spesso cercano la sua palla di prima per la profondità di Osimhen. Theo preferisce giocatori meno rapidi, ma se li mangia tutti. Qualcosa Abbiamo concesso sugli esterni, ma dentro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 aprile 2023) Dopo la vittoria sul Napoli al Maradona, ai microfoni di Sky l’allenatore del Milan, Stefano: «Quando vivi queste serate puoi essere la persona più felice del mondo o quella più delusa del mondo. Per nostra fortuna è andata nel verso giusto, un gradino alla volta stiamo superando tante situazioni e stiamo crescendo tanto. È una. Il Napoli ha giocato una gran partita. La presenza dici ha fatto scegliere di difendere un po’ più bassi e lofatto con grande applicazione» Quando hai visto che giocava Politano? «Ero sicuro che giocava Politano conperché spesso cercano la sua palla di prima per la profondità di. Theo preferisce giocatori meno rapidi, ma se li mangia tutti. Qualcosaconcesso sugli esterni, ma dentro ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli dopo #MilanNapoli: “Abbiamo fatto una partita da #Champions. C’è un pochettino il rammarico per non aver sfr… - ChrisElMuss : In nemmeno un anno abbiamo fatto fare ad una squadra di gagni con 4 vecchi e che vecchi l'esperienza internazionale… - LeBombeDiVlad : ???? #Milan in semifinale di #ChampionsLeague dopo 16 anni: #Pioli commenta il passaggio del turno ai danni del… - MilanPress_it : #Pioli: “Non c’è questa distanza che c’è in campionato tra noi e il Napoli, ma abbiamo battuto una squadra davvero… - De_Sand88 : RT @Gazzetta_it: #Pioli, 100 vittorie con il #Milan: 'Da Rio Ave a oggi, abbiamo un cuore grande' #NapoliMilan -