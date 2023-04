Piogge e freddo | Giuliacci vuota il sacco | cosa accadrà presto

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 18 aprile 2023) Il meteo è in rapida evoluzione. E se sul finire del mese assisteremo a un vero e proprio ribaltone con l'arrivo dell'anticiclone nordafricano con temperature ben oltre la media, nei prossimi giorni, proprio in concomitanza con il ponte del 25 Aprile assisteremo probabilmente al ritorno di. A sottolinearlo su meteo.it è il colonnello Mario: "Che questo sia un mese dal meteo fresco e piovoso in molte aree d'Italia è un dato di fatto. In particolare, facciamo riferimento un po' a tutte le regioni del Centro e del Sud e a parte del Settentrione. In realtà è sbagliato parlare di tutto il Meridione, perché ci sono alcune zone dove sentono meno precipitazioni (in cosiddetta “Ombra pluviometrica”). Ciò non toglie che questo mese si sta rivelando decisamente instabile e talvolta anche ...