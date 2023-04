Piloti russi stanno addestrando i bielorussi al trasporto e sgancio di missili nucleari

(Di martedì 18 aprile 2023) Una notizia come questa potrebbe essere considerata di propaganda ma anche un segnale di escalation del conflitto russo-ucraino. Nella serata di venerdì 14 aprile la Difesa bielorussa ha comunicato che gli equipaggi dell’aeronautica militare hanno completato l’addestramento all'uso di armitattiche a bordo dei velivoli Sukhoi Su-25 specificando che la nuova capacità è come parte del piano di Mosca per dispiegare tali armi presso le basi del Paese suo alleato. Il ministero della Difesa di Minsk ha diffuso un video in cui un pilota bielorusso afferma che il corso di addestramento è stato svolto ina al fine di fornire a lui e ai suoi colleghi le competenze necessarie per poter sganciare tali ordigni durante missioni di attacco al suolo. La rapidità di quanto avvenuto dimostra che l’annuncio del mese scorso fatto da Vladimir Putin, nel ...

Due donne sarebbero invece state uccise a Kherson da ordigni.

