Pietro Orlandi e le frasi su Wojtyla: «Mi spiace, pronto a chiarire. Sono cose che non c’entrano con l’inchiesta su Emanuela» (Di martedì 18 aprile 2023) Si dice dispiaciuto Pietro Orlandi per il clamore scatenato dalle sue dichiarazioni su Giovanni Paolo II nell’ultima puntata di Dimartedì su La7. Tornato nella trasmissione condotta da Giovanni Floris dopo che anche Papa Francesco è intervenuto per difendere la memoria di Wojtyla, il fratello di Emanuela Orlandi dice di non credere che il Papa si riferisse a lui quando ha parlato di «illazioni offensive e infondate» contro Giovanni Paolo II. Nella puntata precedente, Pietro Orlandi aveva commentato dicendo che Wojtyla «la sera usciva con due monsignori polacchi», aggiungendo: «non penso per benedire le case». Secondo Pietro Orlandi il Papa si riferiva a Neroni, che nell’audio emerso nella trasmissione «aveva fatto ... Leggi su open.online (Di martedì 18 aprile 2023) Si dice dispiaciutoper il clamore scatenato dalle sue dichiarazioni su Giovanni Paolo II nell’ultima puntata di Dimartedì su La7. Tornato nella trasmissione condotta da Giovanni Floris dopo che anche Papa Francesco è intervenuto per difendere la memoria di, il fratello didice di non credere che il Papa si riferisse a lui quando ha parlato di «illazioni offensive e infondate» contro Giovanni Paolo II. Nella puntata precedente,aveva commentato dicendo che«la sera usciva con due monsignori polacchi», aggiungendo: «non penso per benedire le case». Secondoil Papa si riferiva a Neroni, che nell’audio emerso nella trasmissione «aveva fatto ...

