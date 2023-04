Piedibus per i bambini delle scuole primarie: prima tappa ad Aranova (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – “Grazie al progetto ‘Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità’, promosso dai Comuni di Fiumicino e Cerveteri e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Fiumicino ha organizzato insieme a Scrat Srl, il Piedibus per cinque scuole primarie del suo territorio, che hanno aderito al progetto. Ad affermarlo è l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio, che aggiunge: “Il Piedibus è un modo divertente, salutare, ecologico ed economico per andare e tornare da scuola. È un vero autobus umano con un adulto-autista ed un adulto-controllore che aprono e chiudono la fila dei bambini. Ci sono fermate, orari e un tragitto sicuro. Tutti i bambini sono assicurati ed indossano una pettorina catarifrangente per essere ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 18 aprile 2023) Fiumicino – “Grazie al progetto ‘Fiumicino e Cerveteri sulla linea dell’ecomobilità’, promosso dai Comuni di Fiumicino e Cerveteri e finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comune di Fiumicino ha organizzato insieme a Scrat Srl, ilper cinquedel suo territorio, che hanno aderito al progetto. Ad affermarlo è l’Assessore alla Scuola, Paolo Calicchio, che aggiunge: “Ilè un modo divertente, salutare, ecologico ed economico per andare e tornare da scuola. È un vero autobus umano con un adulto-autista ed un adulto-controllore che aprono e chiudono la fila dei. Ci sono fermate, orari e un tragitto sicuro. Tutti isono assicurati ed indossano una pettorina catarifrangente per essere ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Piedibus per i bambini delle scuole primarie: prima tappa ad Aranova - angelo_perfetti : Piedibus per i bambini delle scuole primarie: prima tappa ad Aranova - unvermouth : Quando ho letto per la prima volta il termine 'docuserie' mi sono detta 'sarà qualche cag. di neologismo!' Poi non… -

'Bari Pedala', il 22 e 23 aprile torna la festa delle biciclette Nei prossimi mesi entreremo nelle scuole elementari e medie per raccontare ai bambini quanto sia importante recarsi a scuola a piedi o in bicicletta - a breve partiranno diverse linee di piedibus e ... Strade scolastiche - buona la prima Restano problemi eccezionali, sollevati da un paio di genitori, per i quali è valso il dialogo e il ... primo fra tutti il Piedibus, e con il proseguimento del confronto con la cittadinanza su temi ... Weekend all'insegna della lentezza per far riflettere e chiedere azioni concrete ... piste ciclabili, veramente utilizzabili, in ambito comunale e rurale percorsi pedonali protetti, verdi e sicuri casa - scuola (tragitti Piedibus ) Zone 30 incentivi di Buoni Mobilità per chi si reca ... Nei prossimi mesi entreremo nelle scuole elementari e medieraccontare ai bambini quanto sia importante recarsi a scuola a piedi o in bicicletta - a breve partiranno diverse linee die ...Restano problemi eccezionali, sollevati da un paio di genitori,i quali è valso il dialogo e il ... primo fra tutti il, e con il proseguimento del confronto con la cittadinanza su temi ...... piste ciclabili, veramente utilizzabili, in ambito comunale e rurale percorsi pedonali protetti, verdi e sicuri casa - scuola (tragitti) Zone 30 incentivi di Buoni Mobilitàchi si reca ... Piedibus, oggi la prima tappa ad Aranova Fiumicino Online Un gioco nel parco e una targa per ricordare Veronica Perrone San Giovanni in Marignano ha vissuto un pomeriggio di condivisione ed emozione per l’inaugurazione di un nuovo gioco per bambini al parco dei tigli in memoria di Veronica Perrone, giovane marignanese ... Vietata alle auto la strada davanti alla scuola Sperimentazione nell’area della primaria Bertolini per incoraggiare le buone pratiche ambientali e un minore uso dei mezzi ... San Giovanni in Marignano ha vissuto un pomeriggio di condivisione ed emozione per l’inaugurazione di un nuovo gioco per bambini al parco dei tigli in memoria di Veronica Perrone, giovane marignanese ...Sperimentazione nell’area della primaria Bertolini per incoraggiare le buone pratiche ambientali e un minore uso dei mezzi ...