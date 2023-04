Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Sundar Pichai: presto potrete chattare con Google Search Google search chat è una funzione sperimentale che Google… - fainfoscienza : Sundar Pichai: presto potrete chattare con Google Search Google search chat è una funzione sperimentale che Google… -

Lo stesso Sundarha dichiarato al Wall Street Journal nelle scorse settimane che Google Search implementeràfunzioni di IA conversazionale. Secondo il NYT Magi 'manterrebbe gli annunci ...Per ora è solo un progetto pilota negli Stati Uniti , mapotrebbe diventare realtà in ... Lo ha rivelato Sundar, amministratore delegato del colosso americano, al Wall Street Journal . ...Il ceo di Google, Sundar, in una recente intervista al WSJ ha dichiarato che le funzionalità di intelligenza artificiale conversazionale a Google Search inizieranno ad essere disponibile a ...

Google è al lavoro su Magi, un nuovo motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale per superare Microsoft, la quale nel frattempo insidia la partnership tra Samsung e Google grazie a Bing.Per Sundar Pichai l’IA può essere molto dannosa e servono norme come quelle per le armi nucleari. Nel frattempo Big G è al lavoro per lanciare Magi, un nuovo motore di ricerca basato proprio sull’inte ...