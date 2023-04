Pianura | uccisa la madre di Donato De Caprio | il TikToker dei panini “con mollica o senza”

(Di martedì 18 aprile 2023) Rosa Gigante, una donna di 74 anni, è morta in un’abitazione di via vicinale Sant’Aniello, a, periferia ovest di Napoli. La polizia indaga per ricostruire l’accaduto. Il ritrovamento è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, martedì 18 aprile, e nessuna ipotesi al momento è esclusa, anche se alcuni testimoni avrebbero parlato di una violenta lite, forse a causa di un’auto. La vittima è ladi un personaggio conosciutissimo, il salumiereDe, star di TikTok con oltre 3 milioni di follower, noto per il suo tormentone “con”. Una vicina di casa sarebbe in stato di fermo. A dare l’allarme sono stati i vicini: sul posto è arrivata un’ambulanza ma per la donna purtroppo era ormai troppo tardi. La vittima, che era incensurata, sarebbe stata colpita con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere D… - ciropellegrino : Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - pino_nostro : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - crisinter82 : RT @ciropellegrino: Omicidio a Pianura, uccisa 73enne. È la mamma di Donato, il tiktoker dei panini - ddonttouchmee : RT @fanpage: ULTIM’ORA Una donna di 73 anni è stata uccisa oggi a Pianura, periferia Ovest di Napoli È la madre del salumiere Donato De Ca… -

È giallo a(Napoli) dove poche ore fa è stato ritrovato il corpo di Rosa Gigante, settantaquattrenne e madre di Donato De Caprio, salumiere e tiktoker conosciuto in tutta Italia. Il cadavere della donna ...Sarebbe stataal culmine di una violenta lite Rosa Gigante, 72 anni, il cui cadavere era stato ritrovato stamani nel quartieredi Napoli. E' la madre di Donato De Caprio, il salumiere napoletano "...Rosa Gigante è stataal culmine di una lite scoppiata in via vicinale Sant'Aniello per motivi in via di accertamento. Si tratta della mamma di Donato De Caprio, il salumiere napoletano e food influencer, ...

Pianura, uccisa la madre del salumiere Donato De Caprio «con mollica o senza» star dei social: fermata una vicina di casa Corriere della Sera

Una donna di 73 anni, Rosa Gigante, è stata trovata morta a Napoli in un appartamento in via Vicinale Sant’Aniello, nel quartiere Pianura, nella zona occidentale della città. Sul posto sono ancora i ...La mamma del salumiere di TikTok Donato De Caprio sarebbe stata uccisa questo pomeriggio a Napoli in una lite di ...