Phishing – Il Codici | “Dalla Cassazione l’ennesima scialuppa di salvataggio alle banche | intervenga il ministro Nordio”

(Di martedì 18 aprile 2023) Interventi normativi per ribadire la disciplina dell’onere della prova a carico della banca, soprattutto per quanto riguarda l’autenticazione rafforzata. È una delle richieste contenute nella lettera che l’associazioneha inviato aldella Giustizia, Carlo, in merito alla sentenza sul caso diemessaprima sezione civile della Corte Suprema dicomposta dal Presidente Carlo De Chiara, dal Consigliere Relatore Marco Vannucci e dai Consiglieri Mauro Di Marzio, Antonio Pietro Lamorgese e Loredana Nazzicone. “Lalanciadicon una interpretazione contra legem – dichiara Ivano Giacomelli, ...

È una delle richieste contenute nella lettera che l’associazione Codici ha inviato al Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, in merito alla sentenza sul caso di phishing emessa dalla prima sezione ...Il vishing (o phishing vocale) è una forma di truffa, sempre più diffusa, che utilizza il telefono come strumento per appropriarsi di dati personali - specie ...