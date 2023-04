Pessina: «Inter? Riuscirà ad andare avanti. Per il Monza storia» (Di martedì 18 aprile 2023) Pessina, centrocampista del Monza, ha preso parte alla vittoria per 0-1 sull’Inter di sabato sera. Intervistato da Pierluigi Pardo per Supertele su DAZN, è comunque sicuro che la squadra di Inzaghi saprà riscattarsi in Champions League. L’AVVERSARIO – Matteo Pessina torna sulla vittoria contro l’Inter: «È stata una serata storica, per noi e per il Monza. Sapete: primo anno in Serie A, riuscire a vincere a San Siro contro l’Inter… Soprattutto visto il passato del nostro presidente e del nostro Amministratore Delegato (Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ndr), che sono ancora milanisti dentro: è stata una cosa molto emozionante per noi e per loro». IN COPPA – Pessina, nonostante la vittoria del Monza, è dell’idea che ... Leggi su inter-news (Di martedì 18 aprile 2023), centrocampista del, ha preso parte alla vittoria per 0-1 sull’di sabato sera.vistato da Pierluigi Pardo per Supertele su DAZN, è comunque sicuro che la squadra di Inzaghi saprà riscattarsi in Champions League. L’AVVERSARIO – Matteotorna sulla vittoria contro l’: «È stata una serata storica, per noi e per il. Sapete: primo anno in Serie A, riuscire a vincere a San Siro contro l’… Soprattutto visto il passato del nostro presidente e del nostro Amministratore Delegato (Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, ndr), che sono ancora milanisti dentro: è stata una cosa molto emozionante per noi e per loro». IN COPPA –, nonostante la vittoria del, è dell’idea che ...

