PERONI TOP10 | PETRARCA E ROVIGO OK | IMPRESA CUS TORINO CHE RIAPRE I GIOCHI PER LA RETROCESSIONE

(Di martedì 18 aprile 2023) Roma – Il XVII turno delva in archivio con il doppio successo per le venetePadova e Femi-CZrispettivamente in casa contro Viadana ed in trasferta nel derby con il Mogliano Veneto, ma la vera notizia è il successo del CUSche nel fortino dell’Albonico riesce ad aver ragione dei Lyons Piacenzando di fatto il capitolonei confronti dei moglianesi penultimi ormai con una sola lunghezza di vantaggio. Il match della vita era cominciato nel peggiore dei modi per il CUS, con la meta piacentina al primo minuto che evidentemente da un lato faceva rilassare troppo i Lyons, dall’altra aveva invece risvegliato i torinesi, capaci poi di gestire al meglio una battaglia di muscoli e nervi decisa dalle tre mete in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persempre_news : ?? @Federugby Peroni #Top10 XVII turno gli #anticipi del sabato #SerieA #RaiSport #eleven #Matchday #finale… - zazoomblog : PERONI TOP10 PENULTIMO TURNO: A REGGIO EMILIA E COLORNO DUE ANTICIPI PESANTI VERSO LE SEMIFINALI - #PERONI #TOP10… -

Giornata da dimenticare per Sitav Rugby Lyons, che con la peggiore prova dell'anno consegnano la vittoria al CUS Torino, fanalino di coda del. Poco da giustificare per la squadra bianconera, che ha subito una netta sconfitta al cospetto di un avversario che ha affrontato tutta la partita in inferiorità numerica dopo il ...Rugby con ile molti altri sport arriveranno nei prossimi mesi. Un mondo di sport senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attivi - Non solo, il nuovo anno DAZN si inaugura con il ...Ilsi avvia a chiudere la stagione regolare anticipando a domani, sabato 15 aprile, due match di enorme peso specifico nell'economia della classifica in zona - playoff. Attraverso la via ...

PERONI TOP10, PETRARCA E ROVIGO OK, IMPRESA CUS ... Agenparl

Sabato mattina 15 aprile, in occasione della sfida playoff contro Calvisano, la Rugby Colorno 1975 ha celebrato la cerimonia di consegna dei “Cap” ai 27 giocatori colornesi entrati di diritto a far pa ...Con questo successo nella 17^ giornata del campionato di Peroni Top10 gli universitari riaprono i giochi e si portano ad una sola lunghezza dal Mogliano ...