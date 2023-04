Perché si parla di Bikinioff, il bot basato sull’AI che permette di spogliare le persone (Di martedì 18 aprile 2023) Il fenomeno dei deepfake a sfondo sessuale non è una novità all’interno dell’ecosistema Internet. Già in passato ci sono stati numerose segnalazioni di portali e app in grado di creare – attraverso strumenti di intelligenza artificiale più o meno sviluppata – immagini o video di carattere pornografico partendo da fotografie o filmati. Con il passare del tempo, tutto questo ha allargato i propri confini diventando sempre più invasivo all’interno anche delle piattaforme social. L’ultimo caso riguarda un’app bot (su Telegram) chiamata Bikinioff. LEGGI ANCHE > Il rischio dei deepfake in vista delle prossime elezioni sta aumentando Già dal nome si può capire l’intento: togliere il bikini. Ovvero, spogliare le persone immortalate (vestite) da una fotografia. E sul sito che rimanda alla “chatbot” su Telegram questo obiettivo non viene ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 18 aprile 2023) Il fenomeno dei deepfake a sfondo sessuale non è una novità all’interno dell’ecosistema Internet. Già in passato ci sono stati numerose segnalazioni di portali e app in grado di creare – attraverso strumenti di intelligenza artificiale più o meno sviluppata – immagini o video di carattere pornografico partendo da fotografie o filmati. Con il passare del tempo, tutto questo ha allargato i propri confini diventando sempre più invasivo all’interno anche delle piattaforme social. L’ultimo caso riguarda un’app bot (su Telegram) chiamata. LEGGI ANCHE > Il rischio dei deepfake in vista delle prossime elezioni sta aumentando Già dal nome si può capire l’intento: togliere il bikini. Ovvero,leimmortalate (vestite) da una fotografia. E sul sito che rimanda alla “chatbot” su Telegram questo obiettivo non viene ...

