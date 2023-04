Perché Mario Giordano ha la voce così? La sindrome che la altera (Di martedì 18 aprile 2023) Mario Giordano ha la voce così acuta a causa di una malattia genetica che si chiama sindrome di Klinefelter. Si tratta di una condizione che insorge nei maschi che presentano un cromosoma X supplementare. Questo porta a ipogonadismo maschile, ossia alla limitata produzione di testosterone, l’ormone sessuale maschile, e ad uno sviluppo parziale dei testicoli. Giordano ha parlato più volte della sua voce, spiegando che si tratta di “un difetto fisico” per il quale ha sofferto e viene anche scimmiottato, ma anche di una caratteristica che lo rende riconoscibile in tv. La sindrome di Klinefelter colpisce 150 maschi su 100.000 e oggi non è più considerata una malattia rara, ma una patologia genetica cronica e può condizionare anche l’aspetto fisico. Come ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 18 aprile 2023)ha laacuta a causa di una malattia genetica che si chiamadi Klinefelter. Si tratta di una condizione che insorge nei maschi che presentano un cromosoma X supplementare. Questo porta a ipogonadismo maschile, ossia alla limitata produzione di testosterone, l’ormone sessuale maschile, e ad uno sviluppo parziale dei testicoli.ha parlato più volte della sua, spiegando che si tratta di “un difetto fisico” per il quale ha sofferto e viene anche scimmiottato, ma anche di una caratteristica che lo rende riconoscibile in tv. Ladi Klinefelter colpisce 150 maschi su 100.000 e oggi non è più considerata una malattia rara, ma una patologia genetica cronica e può condizionare anche l’aspetto fisico. Come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cinemaserietvit : Perché Mario Giordano ha la voce così? La sindrome che la altera - a4cz2 : RT @velocevolo: Non ti arrendere perché la vita e così. Continuare il viaggio, perseguire i tuoi sogni, sciogliere il tempo, togliere le ma… - lisadagliocchib : RT @velocevolo: Non ti arrendere perché la vita e così. Continuare il viaggio, perseguire i tuoi sogni, sciogliere il tempo, togliere le ma… - indri_susanna : RT @sabripillot: Chi era Mario? '#MarioPaciolla ci ha portato in posti dove giornalisti e telecamere non entrano mai. Ci ha fatto incontrar… - mario_bontempo : RT @DavidPuente: 1/ Non è mia abitudine, ma vi chiedo un favore perché questa storia è veramente troppo brutta. Se potete e volete, con edu… -

Meteo, Giuliacci vuota il sacco: pioggia e freddo sull'Italia A sottolinearlo su meteogiuliacci.it è il colonnello Mario Giuliacci : 'Che questo sia un mese dal ... In realtà è sbagliato parlare di tutto il Meridione, perché ci sono alcune zone dove sentono meno ... Napoli - Milan, le probabili formazioni ... è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica, perché nelle apparenti minuzie si nasconde ... L'ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso: Mario Rui o Olivera . L'assenza di ... Nasce nel cuore della Puglia il nuovo concept INOXL "Mi piace sempre ricordare questa frase " prosegue Mario Laddaga - che non ci sono sogni che ... ed è questo che ci differenzia dagli altri, perché INOXLM è dove tutto è fatto a mano". Autore Foto: ... A sottolinearlo su meteogiuliacci.it è il colonnelloGiuliacci : 'Che questo sia un mese dal ... In realtà è sbagliato parlare di tutto il Meridione,ci sono alcune zone dove sentono meno ...... è una questione tecnica, anche tattica, persino fisica,nelle apparenti minuzie si nasconde ... L'ultima perplessità, manco a dirlo, a sinistra, in basso:Rui o Olivera . L'assenza di ..."Mi piace sempre ricordare questa frase " prosegueLaddaga - che non ci sono sogni che ... ed è questo che ci differenzia dagli altri,INOXLM è dove tutto è fatto a mano". Autore Foto: ... Perché dovreste conoscere la storia tra il coreano Jun e il napoletano Mario Mario (che è finita malissimo) Il Fatto Quotidiano