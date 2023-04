Perché Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati? Lei interviene (ma non smentisce) (Di martedì 18 aprile 2023) Le voci sulla presunta crisi tra Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono rivelate vere. L’ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato nelle passate ore la fine della relazione, senza aggiungere altri dettagli. Ma cosa c’è dietro? Soraia, in silenzio sui social, è in qualche modo intervenuta sulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 aprile 2023) Le voci sulla presunta crisi trasirivelate vere. L’ex concorrente del GF Vip ed ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato nelle passate ore la fine della relazione, senza aggiungere altri dettagli. Ma cosa c’è dietro?, in silenzio sui social, è in qualche modo intervenuta sulla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : “Ecco perché De Luca è un pericolo per la democrazia e il Pd non lo deve candidare”: a Napoli la presentazione del… - sardum : - 'Luca sei a casa?' - 'no, perché?' - 'stanotte hanno cercato di entrare in casa. Controllo anche da te?' - 'piazz… - fulviotortora : @Luca_Scaro @MemoriesMilan Inoltre non sono d'accordo sul discorso 'paura di Hernandez'. Alcuni giocatori vengono b… - Lore__82 : @Petreni_Luca La 5 specificata perché c'erano dubbi in merito? ?? - fulviotortora : @Luca_Scaro @MemoriesMilan E allora perché non parli nel merito? Perché non fai due pesi e due misure? Maldini che… -

Luca Salatino è di nuovo single. Annuncio inaspettato: "Ti amerò in maniera pura" Tanto tuonò che piovve. Tra Luca Salatino, ex concorrente del Gf vip, e Soraia la storia è arrivata al capolinea. Un fulmine a ... 'Io ti amerò in maniera pura perché sei la persona più straordinaria che ... Report riscrive Calciopoli, cena tra Bergamo e Moratti e il piano anti - Moggi Nemmeno 5 minuti e mi fa: lei mi deve dire perché gli arbitri ce l'hanno con l'Inter '. Bergamo fa ... 'C'era un accordo industriale tra Tronchetti Provera e Luca di Montezemolo . Grande Stevens, ... Men's Blooming: la tendenza moda fiori per la primavera 2023 E infine ci sono le romantiche rose di Jordan Bowen e Luca Marchetto fondatori di che hanno fatto del fiore spinato un trademark assoluto del marchio italo - britannico. 1 / 5 Kenzo la collezione ... Tanto tuonò che piovve. TraSalatino, ex concorrente del Gf vip, e Soraia la storia è arrivata al capolinea. Un fulmine a ... 'Io ti amerò in maniera purasei la persona più straordinaria che ...Nemmeno 5 minuti e mi fa: lei mi deve diregli arbitri ce l'hanno con l'Inter '. Bergamo fa ... 'C'era un accordo industriale tra Tronchetti Provera edi Montezemolo . Grande Stevens, ...E infine ci sono le romantiche rose di Jordan Bowen eMarchetto fondatori di che hanno fatto del fiore spinato un trademark assoluto del marchio italo - britannico. 1 / 5 Kenzo la collezione ... Luca Argentero, la verità sul perchè partecipò al Grande Fratello Tag24