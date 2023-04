Perché le conferenze climatiche hanno fallito il loro scopo: ne parliamo in un incontro online (Di martedì 18 aprile 2023) Sono ormai decenni che le istituzioni internazionali organizzano e promuovono summit dei vari capi di stato nazionali con lo scopo di ridurre l’impatto devastante che la società contemporanea ha sugli ecosistemi. Già dal 1992, in cui si tenne la prima “Conference of Parts” (poi abbreviata a Cop, come la conosciamo oggi) a Rio de Janeiro, si era intuito che la traiettoria di un sistema economico basato sulla crescita lineare a ogni costo avrebbe causato trasformazioni planetarie irreversibili. L’obiettivo di questi cicli di conferenze, di cui i più noti esempi sono stati il Protocollo di Kyoto del 1997 e poi gli Accordi di Parigi del 2015, è stato quello di mediare le necessità intrinseche del capitalismo estrattivista con il mantenimento di un ambiente stabile per la vita che lo abita. A quasi trent’anni di distanza, possiamo dire che questa mediazione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023) Sono ormai decenni che le istituzioni internazionali organizzano e promuovono summit dei vari capi di stato nazionali con lodi ridurre l’impatto devastante che la società contemporanea ha sugli ecosistemi. Già dal 1992, in cui si tenne la prima “Conference of Parts” (poi abbreviata a Cop, come la conosciamo oggi) a Rio de Janeiro, si era intuito che la traiettoria di un sistema economico basato sulla crescita lineare a ogni costo avrebbe causato trasformazioni planetarie irreversibili. L’obiettivo di questi cicli di, di cui i più noti esempi sono stati il Protocollo di Kyoto del 1997 e poi gli Accordi di Parigi del 2015, è stato quello di mediare le necessità intrinseche del capitalismo estrattivista con il mantenimento di un ambiente stabile per la vita che lo abita. A quasi trent’anni di distanza, possiamo dire che questa mediazione ...

