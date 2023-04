Perché l’approccio da bulli sui migranti è destinato ad aggravare i problemi dell’Italia (Di martedì 18 aprile 2023) È il bull factor, bellezza. La battaglia parlamentare relativa alla revisione al ribasso della protezione speciale per gli immigrati portata avanti dalla maggioranza di governo ci dice qualcosa di interessante rispetto all’approccio miope scelto dall’esecutivo per gestire le politiche sull’immigrazione. Lo definiamo un approccio “miope” Perché il problema della norma che punta ad abolire un particolare permesso di soggiorno riconosciuto ad alcuni richiedenti asilo che arrivano in Italia, la così detta protezione speciale, che non è una norma che esiste solo in Italia (una misura simile esiste in vari paesi europei, compresi Germania, Spagna e Paesi Bassi) e che tra l’altro è una norma introdotta nel 2018 dal governo guidato anche da Salvini (attraverso il primo decreto “Sicurezza”, che aveva eliminato la protezione umanitaria), è un tema che andrebbe ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 18 aprile 2023) È il bull factor, bellezza. La battaglia parlamentare relativa alla revisione al ribasso della protezione speciale per gli immigrati portata avanti dalla maggioranza di governo ci dice qualcosa di interessante rispetto almiope scelto dall’esecutivo per gestire le politiche sull’immigrazione. Lo definiamo un approccio “miope”il problema della norma che punta ad abolire un particolare permesso di soggiorno riconosciuto ad alcuni richiedenti asilo che arrivano in Italia, la così detta protezione speciale, che non è una norma che esiste solo in Italia (una misura simile esiste in vari paesi europei, compresi Germania, Spagna e Paesi Bassi) e che tra l’altro è una norma introdotta nel 2018 dal governo guidato anche da Salvini (attraverso il primo decreto “Sicurezza”, che aveva eliminato la protezione umanitaria), è un tema che andrebbe ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... g_troisi : @HandyCrypto Perché dovrebbero offenderti? Solana ha perso il suo più grande investitore ed è rimasta non solo in p… - TrueHameronFan : @ildinolib @FPanunzi 2) ...purtroppo l'ha trovata. Probabilmente all'inizio voleva solo tentare un approccio e poi… - checco_sanna : @Mitch__Pal @AntonelloAng Allegri vale mezzo Del Neri per l'approccio. Ah ma per caso per battere anche l'ultima cl… - Mitch__Pal : @checco_sanna @AntonelloAng Chiedilo al napoli se si sentono inferiori perché eliminati dalla CI. Giocano di squadr… - Roberto76226921 : @Simone_Cutri @Adriano161093 Non esiste alcuna giustificazione di questo tipo, perché c'è un gravissimo problema di… -

Rieti, crisi 'Antica Pasta': si cercano soluzioni ... ieri mattina, incontro informale, un approccio per lo più ... Alla base della crisi che ha travolto l'azienda, ascoltando i racconti ...per garantire tanto i dipendenti quanto l'azienda perché le due ... Appello a chi fa ricerca: La scienza non sia razzista (17/04/2023) ...perché ogni caso è diverso dall'altro. Tra questi criteri, ci sono anche le origini etniche. Ci sono molte ragioni importanti, si legge su Nature , per considerarle. Infatti, anche se l'approccio ... Vittime dei figli: genitori succubi della violenza dei ragazzini ...familiare per ricreare equilibrio e nuove forme di approccio. ... Nelle situazioni più gravi è opportuno l'allontanamento definitivo e ...casi i panni sporchi non vanno lavati a casa propria perché ... ... ieri mattina, incontro informale, unper lo più ... Alla base della crisi che ha travolto'azienda, ascoltando i racconti ...per garantire tanto i dipendenti quanto'aziendale due ......ogni caso è diverso dall'altro. Tra questi criteri, ci sono anche le origini etniche. Ci sono molte ragioni importanti, si legge su Nature , per considerarle. Infatti, anche se......familiare per ricreare equilibrio e nuove forme di. ... Nelle situazioni più gravi è opportuno'allontanamento definitivo e ...casi i panni sporchi non vanno lavati a casa propria... Perché l’approccio da bulli sui migranti è destinato ad aggravare i problemi dell’Italia Il Foglio