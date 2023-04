Perché è difficile far convivere Chiesa e Kostic (Di martedì 18 aprile 2023) Un po’ a sorpresa nell’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting la Juventus è scesa in campo con un 3-4-3 dove a sinistra Federico Chiesa era l’ala e Filip Kostic l’esterno. Era solo la quarta volta che i due partivano insieme dal primo minuto, la prima in questo contesto tattico. Al di là del risultato favorevole, la Juventus è apparsa confusa con Chiesa e Kostic in campo nello stesso momento: «Siamo andati in difficoltà a centrocampo» ha ammesso Allegri, «l’importante è sempre l’equilibrio, se no poi rischi di perdere delle certezze che ci hanno portato fino a qua». Per ritrovare queste “certezze”, dopo 62 minuti l’allenatore ha sostituito Kostic con Fagioli, un centrocampista centrale, tornando sui suoi passi. Dopo un inizio complicato a livello tattico, in questa stagione la Juventus ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 18 aprile 2023) Un po’ a sorpresa nell’andata dei quarti di Europa League contro lo Sporting la Juventus è scesa in campo con un 3-4-3 dove a sinistra Federicoera l’ala e Filipl’esterno. Era solo la quarta volta che i due partivano insieme dal primo minuto, la prima in questo contesto tattico. Al di là del risultato favorevole, la Juventus è apparsa confusa conin campo nello stesso momento: «Siamo andati in difficoltà a centrocampo» ha ammesso Allegri, «l’importante è sempre l’equilibrio, se no poi rischi di perdere delle certezze che ci hanno portato fino a qua». Per ritrovare queste “certezze”, dopo 62 minuti l’allenatore ha sostituitocon Fagioli, un centrocampista centrale, tornando sui suoi passi. Dopo un inizio complicato a livello tattico, in questa stagione la Juventus ...

