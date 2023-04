“Per ’ndrangheta”. Choc all’Isola dei Famosi, prima l’arresto poi la condanna per il volto del reality (Di martedì 18 aprile 2023) Isola dei Famosi, è arrivata la sentenza per l’ex naufrago. Arrestato a settembre scorso nell’ambito di una maxi operazione di contrasto alla ‘ndrangheta, ha patteggiato una pena di 3 anni. L’indagine è stata condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. L’ex concorrente è stato ritenuto dagli inquirenti prestanome di Davide Flachi, in quanto titolare fittizio di un negozio di articoli sportivi riconducibile alla famiglia mafiosa. Davide Flachi è il figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio e dovrà scontare una pena di 20 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e truffe assicurative. Sono stati ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 18 aprile 2023) Isola dei, è arrivata la sentenza per l’ex naufrago. Arrestato a settembre scorso nell’ambito di una maxi operazione di contrasto alla ‘ndrangheta, ha patteggiato una pena di 3 anni. L’indagine è stata condotta dai nuclei di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano e Pavia, con il supporto del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata di Roma. L’ex concorrente è stato ritenuto dagli inquirenti prestanome di Davide Flachi, in quanto titolare fittizio di un negozio di articoli sportivi riconducibile alla famiglia mafiosa. Davide Flachi è il figlio di Pepè Flachi, il boss della Comasina morto lo scorso gennaio e dovrà scontare una pena di 20 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione aggravata dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e truffe assicurative. Sono stati ...

