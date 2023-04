Per Cospito l’ultima chance della Consulta, ma il pronostico a suo favore è incerto (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi l’udienza e la decisione della Corte sull’eccezione di incostituzionalità sollevata dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Torino sulla possibilità di applicargli le attenuanti per cui la sua pena potrebbe passare dall’ergastolo a 24 anni. E di conseguenza... Leggi su repubblica (Di martedì 18 aprile 2023) Oggi l’udienza e la decisioneCorte sull’eccezione di incostituzionalità sollevata dai giudiciCorte d’Assise d’Appello di Torino sulla possibilità di applicargli le attenuanti per cui la sua pena potrebbe passare dall’ergastolo a 24 anni. E di conseguenza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacantarutti : RT @christianraimo: Oggi la Consulta decide sull'ergastolo ostativo di Cospito. Ho registrato l'intervento del suo avvocato Flavio Rossi A… - violagiannoli : RT @repubblica: Per Cospito l’ultima chance della Consulta, ma il pronostico a suo favore è incerto [di Liana Milella] - infoitinterno : Caso Cospito, oggi la Consulta decide su attenuanti per l’anarchico - linobor : RT @christianraimo: Oggi la Consulta decide sull'ergastolo ostativo di Cospito. Ho registrato l'intervento del suo avvocato Flavio Rossi A… - Archivio_Moroni : RT @CSOA_COX18: My Own Voice, Contrasto, Zona d’ombra, Inganno, Il canto dell’allodola, canzone di Tiziana Oppizzi, Fino all’ultimo respiro… -