Pentagono-leaks, intercettato anche Guterres: "Gli ucraini fanno tutto per liquidarci". Dal portavoce ai diplomatici, tutti "sotto controllo" (Di martedì 18 aprile 2023) anche il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres veniva intercettato dal Pentagono insieme ad altri funzionari dell'Onu. Ascoltati i suoi colloqui con gli assistenti, il suo portavoce personale e altri diplomatici dell'Onu. Lo rivela il Washington Post che cita nuovi documenti dei file segreti, oggetto dei "leak", le fughe di notizie e documenti riservati in rete che hanno messo in imbarazzo gli Stati Uniti. In una delle intercettazioni Guterres si era definito "indignato" per essersi visto negare la visita in Etiopia e manifestato "frustrazione" nei confronti del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E' questa forse la più delicata. Il Segretario generale dove incontrare il presidente ucraino per discutere, tra le altre cose, dell'estensione ...

