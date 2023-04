Pensioni, Durigon: “Supereremo la legge Fornero” (Di martedì 18 aprile 2023) "Supereremo la legge Fornero sulle Pensioni. La sostenibilità è determinante, abbiamo iniziato un percorso, abbiamo iniziato con Quota 100 e Quota 41 con 62 anni di età" (la cosiddetta Quota 103 in vigore fino a fine anno) e "stiamo lavorando perché ciò avvenga. Il governo ha davanti cinque anni" di legislatura. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 18 aprile 2023) "lasulle. La sostenibilità è determinante, abbiamo iniziato un percorso, abbiamo iniziato con Quota 100 e Quota 41 con 62 anni di età" (la cosiddetta Quota 103 in vigore fino a fine anno) e "stiamo lavorando perché ciò avvenga. Il governo ha davanti cinque anni" di legislatura. L'articolo .

