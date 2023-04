Pensioni, Durigon contro Tridico: “E’ già in campagna elettorale per le europee” (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – La riforma delle Pensioni continua a far discutere. Mettendo contro, in questo caso, il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico. L’esponente leghista, durante un convegno organizzato da Aepi, Associazioni europee di professionisti e imprese, per la firma di un protocollo sulla sicurezza del lavoro con l’Inail, replica all’intervista a La Stampa in cui Tridico ha parlato della sostenibilità del sistema previdenziale, evidenziando la necessità di attingere al bacino dei migranti e anche che cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora di più il quadro. Superare la legge Fornero è uno degli obiettivi dichiarati del governo e, in particolare, della Lega. Proprio per questo, Durigon si concede una risposta ... Leggi su italiasera (Di martedì 18 aprile 2023) (Adnkronos) – La riforma dellecontinua a far discutere. Mettendo, in questo caso, il sottosegretario al Lavoro Claudioe il presidente dell’Inps, Pasquale. L’esponente leghista, durante un convegno organizzato da Aepi, Associazionidi professionisti e imprese, per la firma di un protocollo sulla sicurezza del lavoro con l’Inail, replica all’intervista a La Stampa in cuiha parlato della sostenibilità del sistema previdenziale, evidenziando la necessità di attingere al bacino dei migranti e anche che cambiare la legge Fornero peggiorerebbe ancora di più il quadro. Superare la legge Fornero è uno degli obiettivi dichiarati del governo e, in particolare, della Lega. Proprio per questo,si concede una risposta ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Pensioni, Durigon contro Tridico: “E’ già in campagna elettorale per le europee” - fisco24_info : Pensioni, Durigon contro Tridico: 'E' già in campagna elettorale per le europee': (Adnkronos) - Il sottosegretario… - orizzontescuola : Pensioni, Durigon: “Supereremo la legge Fornero” - ManginiStefy : RT @FuncatGrazia: #opzionedonna Il solito rimpallo di responsabilità. CREDIBILITA'=ZERO! @MEF_GOV @CalderoneMarina @ClaudioDurigon Riforma… - amadablam63 : RT @carlett75923871: A lei non piace #opzionedonna @ClaudioDurigon ? A noi moltissimo ed è per questo che #opzionedonnastessirequisiti va r… -