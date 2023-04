"Pensioni, doppio aumento": assegno stravolto, cosa cambia il 2 maggio (Di martedì 18 aprile 2023) cosa succede alle Pensioni a maggio? Il cedolino non avrà importanti modifiche per chi non percepisce un trattamento minimo di pensione. Ci saranno sempre le trattenute per le addizionali regionali irpef, comunali e l'acconto di imposta irpef dell'addizionale comunale. Ma dopo l'effettivo aggiornamento del tasso di inflazione dell'8.1%, in molti si sono chiesti se è prevista una rivalutazione della differenza tra il tasso aggiornato del 7.3% e quello dell'8.1%. Questo aumento ci dovrebbe essere a partire da gennaio 2024 salvo anticipi, come previsti per il 2023. Ad oggi infatti mancano solo 2 aumenti perequativi, previsti dalla legge di bilancio 2023, e questi sono riservati solo ai pensionati percettori di un trattamento minimo di pensione di 563,74 euro, che aspettano la famosa rivalutazione del 120%; e ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 aprile 2023)succede alle? Il cedolino non avrà importanti modifiche per chi non percepisce un trattamento minimo di pensione. Ci saranno sempre le trattenute per le addizionali regionali irpef, comunali e l'acconto di imposta irpef dell'addizionale comunale. Ma dopo l'effettivo aggiornamento del tasso di inflazione dell'8.1%, in molti si sono chiesti se è prevista una rivalutazione della differenza tra il tasso aggiornato del 7.3% e quello dell'8.1%. Questoci dovrebbe essere a partire da gennaio 2024 salvo anticipi, come previsti per il 2023. Ad oggi infatti mancano solo 2 aumenti perequativi, previsti dalla legge di bilancio 2023, e questi sono riservati solo ai pensionati percettori di un trattamento minimo di pensione di 563,74 euro, che aspettano la famosa rivalutazione del 120%; e ...

