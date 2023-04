Pensioni di maggio in ritardo: arriva il nuovo allarme dell’INPS | Cosa succede ora (Di martedì 18 aprile 2023) Non arrivano buone notizie per i pensionati. A partire dal mese di maggio ci sarà un ritardo sul pagamento della prestazione mensile. Milioni di pensionati aspettano con ansia l’inizio del mese per poter riscuotere la propria pensione e dunque far fronte alle esigenze familiari. Sono oltre 16 milioni (precisamente 16.098.748), al 31 dicembre scorso, i beneficiari di prestazioni Pensionistiche, in aumento del 3,6% rispetto al 2020. allarme dell’INPS sulle Pensioni di maggio – ilovetrading.itLe prestazioni sono 22.758.797 (+0,2% rispetto al 2020), per un ammontare complessivo annuo di 313 miliardi (+1,7% rispetto al 2020). Lo rende noto l’Inps. Il 78% delle Pensioni è di tipo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 18 aprile 2023) Nonno buone notizie per i pensionati. A partire dal mese dici sarà unsul pagamento della prestazione mensile. Milioni di pensionati aspettano con ansia l’inizio del mese per poter riscuotere la propria pensione e dunque far fronte alle esigenze familiari. Sono oltre 16 milioni (precisamente 16.098.748), al 31 dicembre scorso, i beneficiari di prestazionistiche, in aumento del 3,6% rispetto al 2020.sulledi– ilovetrading.itLe prestazioni sono 22.758.797 (+0,2% rispetto al 2020), per un ammontare complessivo annuo di 313 miliardi (+1,7% rispetto al 2020). Lo rende noto l’Inps. Il 78% delleè di tipo IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), mentre le ...

