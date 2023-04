Pensioni 2024 | Durigon | ‘supereremo la legge Fornero entro fine legislatura’

(Di martedì 18 aprile 2023) Ci risiamo ci verrebbe da dire, se non fosse che l’argomento é delicato e stiamo parlando non ad un bimbo che commette ripetutamente lo stesso errore ma dell’attuale Governo in carica. Già perché si é tornati, ci scrivono esausti i lavoratori, a risentire il mantra della Lega, ossia:la‘, ma i nostri lettori sui social hanno iniziato a commentare duramente con ‘basta raccontare frollole, nessuno vi crede più”. Eppure il sottosegretario al Lavoro, Claudio, pare certo e ne parla alla tavola rotonda organizzata dalla confederazione Aepi. Le sue parole: Riforma: il Governo ha davanti 5 anni di legislatura, supereremo la. Così Claudio: “Supereremo la...

...7 punti percentuali per il periodo che va da gennaio a dicembre. Va precisato inoltre che ...con la prossima legge di Bilancio si interverrà nuovamente su quelle che risultano essere le...leggi anche Leaumentano nel: i nuovi importi indicati nel Def Ma la "zavorra" di Quota 100 non si può negare, anche perché ha fallito su uno dei punti su cui Matteo Salvini puntava ...- - >minime in aumento in Friuli Venezia Giulia.minime, in Friuli da maggio in arrivo buste più pesanti: una buona percentuale di anziani ...verrà accreditata fino alla fine del

Pensioni, aumenti da maggio per quelle minime: anticipato lo scatto extra di gennaio 2024, le cifre ilmessaggero.it

Quota 100 avrebbe dovuto cancellare la legge Fornero: alla fine avrà l'effetto opposto, “salvandola” anche per i prossimi anni.Il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che il prossimo consiglio dei ministri previsto il 1 maggio 2023 discuterà tra gli altri punti anche un sostanzioso aumento delle pensioni più basse. Durant ...