Pensioni 2023 | Tridico lancia l’allarme sui conti INPS | solo i migranti possono salvarliTridico lancia l' allarme sulle pensioni in Italia | solo i migranti possono sostenere i costi

Pensioni 2023, Tridico lancia l'allarme sui conti INPS: solo i migranti possono salvarli

Secondo il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, l'immigrazione è un fattore cruciale per il futuro dell'Italia. Tridico ha lanciato un chiaro allarme affermando che nei prossimi vent'anni i conti dell'ente previdenziale andranno in crisi e l'unica soluzione per evitare questa crisi è l'immigrazione. Tridico, intervistato dalla Stampa, ha sottolineato l'importanza dei migranti per la questione delle pensioni. In un Paese in cui la demografia è in costante calo e l'invecchiamento della popolazione è in corso da tempo, i migranti possono rappresentare un'opportunità non ...

